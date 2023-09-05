Юмагузин: Каждый третий россиянин от 15 до 49 лет умирает от алкоголя

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
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Россияне продолжают умирать от алкоголя и сейчас в РФ каждый третий мужчина от 15 до 49 лет уходит из жизни из-за злоупотребления спиртным. Об этом сообщил демограф Валерий Юмагузин, пишет КП.ру. Он подчеркнул, что в числе распространенных причин, провоцирующих раннюю смерть, также является курение.
В РФ сейчас самая высокая продолжительность жизни в Ингушетии, Дагестане и Москве. В этих регионах средняя продолжительность жизни составляет более 78 лет, тогда как в среднем по стране – 73,4 года.
На продолжительность жизни влияют такие факторы как злоупотребление спиртными напитками и курение, поскольку они провоцируют онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Эти две группы болезней чаще всего становятся причинами смерти в нашей стране.
«Каждая третья смерть у представителей мужского пола в возрасте 15-49 лет — следствие злоупотребления алкоголем», — сказал Юмагузин.
Эксперт отметил, что на Кавказе пьют меньше, чем в среднем по стране, поэтому и продолжительность жизни там выше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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