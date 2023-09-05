Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет Телеграм-канал «Это еще не конец», передает портал Пруфы.ру. И уже идут разговоры, что в первую очередь мобилизуют 25 тыс. мигрантов, получивших недавно российское гражданство.

По слухам, будет мобилизовано от 75 до 90 тысяч человек из силовых структур. А всего планируется мобилизовать до конца текущего года до 200 тыс. человек.

Идут разговоры о том, что могут запретить выезд из страны для представителей айти-сферы.

При этом, как отмечают ряд экспертов, за год в РФ были изменены законодательные нормы, которые позволят провести мобилизацию более успешно, чем в прошлом году. Уже проведена цифровизация баз данных, в нужных объемах подготовлено снаряжение, аптечки, боекомплекты. Готовы также к приему большого числа мобилизованных учебные центры.

Официально, к слову, мобилизация еще не была объявлена, хотя некоторые депутаты и эксперты говорят о том, что действительно есть необходимость пополнять войска из-за понесенных в боях потерь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»