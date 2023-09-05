Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
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К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко.
Он ранее ушел на фронт и находился некоторое время в зоне боевых действий на территории Украины, пишет URA.RU. Но сейчас мужчина уже не хочет воевать и просит, чтобы его перевели служить ближе к дому. Семья его живет в Верхней Пышме Свердловской области.
Мужчина утверждает, что его супруга заболела и ей сложно ухаживать за малолетними детьми. Поэтому он надеется, что глава государства поможет ему решить эту проблему. Военный заявляет, что ему не дают отпуск и не дают возможность заключить контракт, чтобы служить ближе к дому.
«Я отец троих детей. Когда Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, я не стал дожидаться повестки. Сам пошел за повесткой в военкомат. До сегодняшнего дня я исполнял свой гражданский долг. Я даже не мог подумать, что окажусь в подобной ситуации. Недавно заболела моя супруга. У нее обнаружили артроз колена, ходить больно», — заявил Ющенко.
Отметим, «военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны за весь период конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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