Мама новосибирского школьника, пожавшего руку Владимиром Путину, трудится на двух работах

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Мать юного сибиряка рассказала изданию НГС о том, как воспитывает своего сына.
По ее словам, она растит сына без отца, поэтому трудится уборщицей на двух работах. Мальчик сейчас учится в лицее №22 «Надежда Сибири». С 20 августа по 2 сентября он участвовал во всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» и проснулся знаменитым после открытого урока «Разговоров о важном» с участием президента России Владимира Путина.
Он прошел все этапы отбора и оказался единственным из Новосибирской области. Со слов матери, она верила в то, что ее сын сможет добиться успеха, поскольку знает, как он много занимается. Женщина отметила, что воспитывать ребенка необходимо с заботой и теплом, предоставляя ему выбор. При этом она отметила, что в семье важно ценить друг друга и поддерживать, когда это необходимо.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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