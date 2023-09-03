Журавлев призвал забирать в армию ставших россиянами мигрантов

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Мигрантов, получивших российские документы, могут начать призывать в армию. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, мигранты, получившие паспорт России, должны получить также и обязанности гражданина РФ. Речь идет о призыве в армию: бывших мигрантов теперь нужно «забирать насильно». В противном случае получится несправедливо по отношению к россиянам, пребывающим на фронте в Украине.
«Они ведь вместе с паспортом получили и все права, так почему не желают возложить на себя и обязанности?.. А то, получается, сделки совершать здесь и деньги зарабатывать они могут, а на фронте должны отдуваться наши парни, в том числе и мобилизованные, среди которых много довольно возрастных», — призвал Журавлев сделать военнообязанными всех мужчин, которые недавно стали россиянами.
Кроме того, депутат настаивает на том, чтобы еще до получения российских документов потенциальный гражданин РФ отдал долг родине и отслужил положенное количество времени.
«… А лучше — даже до получения паспорта, в качестве предварительного задания, обозначающего его решимость стать нашим гражданином», — подчеркнул Журавлев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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