Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО РФ

В Екатеринбурге рабочему из-за его поддержки СВО повредили автомобиль. Об этом сообщает Тelegram-канал «Лампа».

В конце июля рабочий из Екатеринбурга увидел свою припаркованную ранее возле проходной одного городского предприятия машину поврежденной. Он подозревает, что спровоцировала агрессию неизвестного его поддержка военной спецоперации России в Украине.

Мужчина рассказал, что под лобовым стеклом своего автомобиля он специально оставлял военный шеврон — как знак своей поддержки СВО. Видимо, это так разозлило неизвестного, что, выйдя утром из такси, он подошел к оставленной машине рабочего и принялся пинать по ней ногами.

После этого на всей поверхности авто владелец увидел вмятины и царапины.

«Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом… Других причин, которые могли бы побудить мужчину испортить мой автомобиль, нет», — привел ТГ-канал слова рабочего.

Пострадавший написал заявление в полицию, оценив полученный ущерб в 90 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»