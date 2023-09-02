Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО РФ

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В Екатеринбурге рабочему из-за его поддержки СВО повредили автомобиль. Об этом сообщает Тelegram-канал «Лампа».
В конце июля рабочий из Екатеринбурга увидел свою припаркованную ранее возле проходной одного городского предприятия машину поврежденной. Он подозревает, что спровоцировала агрессию неизвестного его поддержка военной спецоперации России в Украине.
Мужчина рассказал, что под лобовым стеклом своего автомобиля он специально оставлял военный шеврон — как знак своей поддержки СВО. Видимо, это так разозлило неизвестного, что, выйдя утром из такси, он подошел к оставленной машине рабочего и принялся пинать по ней ногами.
После этого на всей поверхности авто владелец увидел вмятины и царапины.
«Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом… Других причин, которые могли бы побудить мужчину испортить мой автомобиль, нет», — привел ТГ-канал слова рабочего.
Пострадавший написал заявление в полицию, оценив полученный ущерб в 90 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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