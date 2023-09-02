В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

Сегодня, 08:59

Image 16+
В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники
Фото из открытых источников

В августе сотрудники главного реабилитационного центра Екатеринбурга «Озеро Чусовское», который известен высококвалифицированными специалистами и качественным лечением, обратились к главному врачу, выразив свое недовольство. Медики выразили несогласие с действиями нового руководства. Они говорят, что руководители «планомерно разрушают центр». 

Сотрудники предъявили список жалоб, включающий низкие оклады, неразбериху в начислении заработной платы, увеличение рабочей нагрузки из-за увольнения коллег, отсутствие доплат за переработку и отсутствие нового оборудования. Все эти проблемы стали предпосылками снижения качества медицинской помощи. 

По словам медиков, год назад в центре появился новый заместитель главврача по экономическому развитию Антон Бахлыков, который их унижает. Врачи и медсестры клиники, которая была создана для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, жалуются, что зарплаты в реабилитационном центре ниже среднерыночных и начисляются непрозрачно. Сотрудники отмечают, что раньше реабилитационный центр принимал платных пациентов. Однако, нового оборудования не появлялось, а специалисты стали увольняться, поэтому поток пациентов, оплачиваемых свое лечение, резко упал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

Сегодня, 08:59

Как расследуют катастрофу самолета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина

Вчера, 11:44

ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

Вчера, 08:59

Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские С-300 и С-400 справятся с ракетами AMRAAM Украины

Вчера, 08:19

В Челябинской области родные умершего 68-летнего пенсионера заявили о затягивании вскрытия

2-09-2023, 16:09

Жителей Тракторозаводского района Челябинска напугали автоматные очереди

2-09-2023, 14:04

Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

1-09-2023, 10:24

Ищенко предупредил, что Украина готовит комбинированные атаки по военной и энергетической инфраструктуре России

31-08-2023, 15:24

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

31-08-2023, 14:39

Shot: Брянск под атакой украинских беспилотников, работает система ПВО

31-08-2023, 11:09

Добровольцам СВО РФ ужесточат наказание за порчу военной техники и оружия

31-08-2023, 09:39

Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО РФ

31-08-2023, 08:14

Эксперт Гундаров назвал атаку беспилотников на псковский аэродром «очень подготовленной операцией» ГУР

30-08-2023, 17:04

Матвийчук обозначил предельную дальность полета украинских беспилотников

30-08-2023, 16:14

«МК»: Появились варианты гибридного ответа России за налет БПЛА на аэропорт во Пскове

30-08-2023, 15:49

МК: жительница Пскова перепутала атаку дронов с катанием байкеров под окнами

30-08-2023, 14:34

«Reuters»: РФ отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

30-08-2023, 12:39

H I Sutton: для защиты от атак украинских морских беспилотников Россия затопила несколько барж в районе Крымского моста

30-08-2023, 11:49

Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России вскоре не останется

30-08-2023, 11:29

ВСУ провели крупнейшую атаку дронами на регионы Центральной РФ

30-08-2023, 11:29

Возможно, Вам будет интересно

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

2-09-2023, 20:44

0

Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...

Подробнее
Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

1-09-2023, 10:24

0

Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории...

Подробнее
Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

1-09-2023, 12:19

0

В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....

Подробнее
«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

1-09-2023, 11:59

0

Соединенные Штаты Америки не могут помочь Вооруженным силам Украины в преодолении российской линии обороны с мощными...

Подробнее
«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

2-09-2023, 07:39

0

Беспилотники, которые начала применять Украина для ударов по целям на территории России, являются раздражителем для...

Подробнее
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

1-09-2023, 12:54

0

Об атаке дронами на аэродром в Пскове в ночь на 30 августа рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл...

Подробнее

Новости партнеров