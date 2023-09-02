В свердловском центре реабилитации Екатеринбурга взбунтовались сотрудники

В августе сотрудники главного реабилитационного центра Екатеринбурга «Озеро Чусовское», который известен высококвалифицированными специалистами и качественным лечением, обратились к главному врачу, выразив свое недовольство. Медики выразили несогласие с действиями нового руководства. Они говорят, что руководители «планомерно разрушают центр».

Сотрудники предъявили список жалоб, включающий низкие оклады, неразбериху в начислении заработной платы, увеличение рабочей нагрузки из-за увольнения коллег, отсутствие доплат за переработку и отсутствие нового оборудования. Все эти проблемы стали предпосылками снижения качества медицинской помощи.

По словам медиков, год назад в центре появился новый заместитель главврача по экономическому развитию Антон Бахлыков, который их унижает. Врачи и медсестры клиники, которая была создана для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, жалуются, что зарплаты в реабилитационном центре ниже среднерыночных и начисляются непрозрачно. Сотрудники отмечают, что раньше реабилитационный центр принимал платных пациентов. Однако, нового оборудования не появлялось, а специалисты стали увольняться, поэтому поток пациентов, оплачиваемых свое лечение, резко упал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»