Как расследуют катастрофу самолета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина

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Расследованием авиакатастрофы, в которой погиб бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, займется специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе. Между тем Следственный комитет заявил, что в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Расследованием падения самолета Embraer Legacy 600 займется следователь по особо важным делам Иван Сибул, который ранее занимался авиакатастрофой в аэропорту Внуково в 2014 году. Тогда погиб глава французской нефтяной компании Total, Кристоф де Маржери. Обычно подобные дела расследует Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Однако члены МАК не вошли в состав комиссии Росавиации.
СКР и Росавиация получили доступ к «черным ящикам» и проводят летную экспертизу. К расследованию этого дела Россия решила не допускать иностранных экспертов в соответствии с Чикагской конвенцией, согласно которой надзор за безопасностью полетов – это обязанность суверенного государства.
Из-за политической подоплеки произошедшая в Тверской области трагедия является экстраординарным случаем. Вице-президент Профсоюза летного состава РФ Олег Буленков рассказал, что к таким расследованиям, как правило, привлекают производителя воздушного судна с целью узнать особенности работы его систем. Однако, техническое состояние бизнес-джета не будет иметь никакого значения, если причиной катастрофы будет признан теракт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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