ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

Россельхозбанк не планируют подключать к международной межбанковской системе SWIFT с целью возвращения России в зерновую сделку. Об этом заявляет агентство ТАСС , ссылаясь на собственный информированный источник в Организации объединенных наций.

«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», – сказал агентству его источник в ООН.

Собеседник ТАСС добавил, что на текущий момент ни ООН, ни Анкара не в состоянии повлиять на подключение «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT, ведь это возможно только при одобрении властей США и Евросоюза. Кроме того, даже если «зеленый свет» будет получен, на техническую реализацию этого уйдет несколько месяцев.

Турецкое агентство Anadolu вчера сообщило о том, что новые предложения ООН по возвращению России в зерновую сделку предполагают вариант с включением европейской «дочки» Россельхозбанка в систему SWIFT, а также разблокирование замороженных активов российских компаний-производителей удобрений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»