ТАСС: Россельхозбанк не будут подключать к системе SWIFT

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Россельхозбанк не планируют подключать к международной межбанковской системе SWIFT с целью возвращения России в зерновую сделку. Об этом заявляет агентство ТАСС, ссылаясь на собственный информированный источник в Организации объединенных наций.
«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», – сказал агентству его источник в ООН.
Собеседник ТАСС добавил, что на текущий момент ни ООН, ни Анкара не в состоянии повлиять на подключение «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT, ведь это возможно только при одобрении властей США и Евросоюза. Кроме того, даже если «зеленый свет» будет получен, на техническую реализацию этого уйдет несколько месяцев.
Турецкое агентство Anadolu вчера сообщило о том, что новые предложения ООН по возвращению России в зерновую сделку предполагают вариант с включением европейской «дочки» Россельхозбанка в систему SWIFT, а также разблокирование замороженных активов российских компаний-производителей удобрений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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