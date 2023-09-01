Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские С-300 и С-400 справятся с ракетами AMRAAM Украины

Ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM, которые Пентагон заказал для Украины, не несут угрозы для России, поскольку они могут быть нивелированы ЗРК С-300 и С-400, а также истребителями Су-35. Таким предположением в разговоре с NEWS.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«У российской ПВО, С-400 и С-300, дальность поражения 300–400 км. Конечно, данные комплексы развернуты не на линии боевого соприкосновения, но этого достаточно. Борьбу с самолетами ведут, предположу, истребители, те же Су-35, они оснащаются ракетами «воздух — воздух» до 300 км. То есть здесь все очевидно», — отметил собеседник издания.

Киев планирует после получения ракет и западных истребителей сбивать российские боевые самолеты вне зоны действия ПВО. Однако и на этот случай у ВС РФ имеется средство нивелирования угрозы, уверяет Дандыкин и называет его — ракеты с радиусом действия до 300 километров.

Украинцы же пока применяют только старые советские ракеты, охват которых до 100 километров. Поэтому ВСУ и ждут поставок F-16 от своих западных союзников.

Напомним, 13 мая нынешнего года на территории Брянской области России при загадочных обстоятельствах в течение двух часов потерпели крушение сразу четыре воздушных судна — два вертолета и два истребителя — Су-34 и Су-35. Официального комментария с объяснением причин случившегося от Минобороны не последовало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»