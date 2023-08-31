В Челябинской области родные умершего 68-летнего пенсионера заявили о затягивании вскрытия

Сегодня, 16:09

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В Челябинской области родные умершего 68-летнего пенсионера заявили о затягивании вскрытия
Фото из открытых источников

Родные умершего 68-летнего жителя Троицка Александра Смола жалуются на то, что тело покойного до сих пор им не выдают для похорон.

Они сообщили, что Смол был госпитализирован 24 августа и на следующий день в больнице умер, пишет 74.RU. Отправки на судебно-медицинскую экспертизу пришлось ждать три дня. Тело мужчины увезли в Челябинск, поскольку патологоанатом больницы в отпуске.

Со слов внучки умершего, ее дедушка рассказывал бабушке, что ему никакие процедуры не проводили. И хотя ему становилось хуже, кроме капельниц, ему ничего не делали. Все медицинские мероприятия ему назначили на 25 августа, но он умер утром, так и не дождавшись их.

«Как заявили в больнице, деда доставят в областной центр только тогда, когда накопится достаточное количество тел для транспортировки в морги города Челябинска. Это была пятница, нам в приемном отделении сказали: «Мы только из-за него одного машину будем гонять? Подождем еще кого-нибудь». То, что у нас копят трупы в морге больницы — такое было только во времена ковида», - сообщила Наталья.

В итоге похоронить мужчину удалось 31 августа, и только 1 сентября родным выдали справку о смерти, хотя изначально говорили о том, что выдача этого документа может затянуться до 4 сентября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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