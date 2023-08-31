Жителей Тракторозаводского района Челябинска напугали автоматные очереди.

Изданию «Царьград.Урал» прислали видео, записанное дорожными рабочими. В ролике слышна долгая канонада.

По мнению местных жителей, в Никольской роще могут проходить военные учения. Издание обратилось за комментариями в МВД.

Оказалось, что на самом деле в Никольской роще проходит Военно-исторический фестиваль под названием «Уральские герои». Проведение фестиваля было согласовано с властями, подчеркнули в ведомстве.

В рамках фестиваля проводили военно-исторические реконструкции, которые посвящены событиям нескольких войн: Великой Отечественной, Гражданской и Афганской. Для стрельбы использовались холостые патроны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»