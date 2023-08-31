«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Жителей Тракторозаводского района Челябинска напугали автоматные очереди.
Изданию «Царьград.Урал» прислали видео, записанное дорожными рабочими. В ролике слышна долгая канонада.
По мнению местных жителей, в Никольской роще могут проходить военные учения. Издание обратилось за комментариями в МВД.
Оказалось, что на самом деле в Никольской роще проходит Военно-исторический фестиваль под названием «Уральские герои». Проведение фестиваля было согласовано с властями, подчеркнули в ведомстве.
В рамках фестиваля проводили военно-исторические реконструкции, которые посвящены событиям нескольких войн: Великой Отечественной, Гражданской и Афганской. Для стрельбы использовались холостые патроны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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