Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

Сегодня, 10:24

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Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России
Фото из открытых источников

Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории России. В этом признался глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в беседе с американским порталом «The War Zone».

В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия атаки на «Кресты». Журналисты проанализировали их и пришли к выводу, что два военных транспортника были уничтожены, еще два — повреждены. Изданию удалось связаться с украинским генералом, который и организовал данную операцию.

В верхней части самолетов расположены топливные баки и важная часть лонжерона крыла. Именно эти секции и были специально атакованы украинскими беспилотниками, сказал изданию Кирилл Буданов. При этом он подчеркнул, что БПЛА шли на Псков с РФ.

«Мы работаем с территории России», — сказал глава ГУР, но не стал уточнять, осуществили ли ее непосредственно сотрудники украинской спецслужбы или их пособники в РФ.

Генерал-майор Буданов подтвердил предположения «The War Zone» о «двух уничтоженных и двух серьезно поврежденных» Ил-76.

Напомним, Минобороны РФ атаку на «Кресты» официально не комментировало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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