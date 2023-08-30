Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

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Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории России. В этом признался глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в беседе с американским порталом «The War Zone».
В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия атаки на «Кресты». Журналисты проанализировали их и пришли к выводу, что два военных транспортника были уничтожены, еще два — повреждены. Изданию удалось связаться с украинским генералом, который и организовал данную операцию.
В верхней части самолетов расположены топливные баки и важная часть лонжерона крыла. Именно эти секции и были специально атакованы украинскими беспилотниками, сказал изданию Кирилл Буданов. При этом он подчеркнул, что БПЛА шли на Псков с РФ.
«Мы работаем с территории России», — сказал глава ГУР, но не стал уточнять, осуществили ли ее непосредственно сотрудники украинской спецслужбы или их пособники в РФ.
Генерал-майор Буданов подтвердил предположения «The War Zone» о «двух уничтоженных и двух серьезно поврежденных» Ил-76.
Напомним, Минобороны РФ атаку на «Кресты» официально не комментировало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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