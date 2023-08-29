Ищенко предупредил, что Украина готовит комбинированные атаки по военной и энергетической инфраструктуре России

Сегодня, 15:24

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Ищенко предупредил, что Украина готовит комбинированные атаки по военной и энергетической инфраструктуре России
Фото из открытых источников

Политолог Ростислав Ищенко уверен, что к настоящему времени Украина успела накопить достаточное количество беспилотников и ракет, в том числе и западных, о поставках которых официально объявлено не было. Их Киев может применить для массированных и комбинированных атак - по объектам в Москве и в Крыму, а также по военным аэродромам, на которых базируется стратегическая авиация.

Но Украина бить будет не только по военным целям. ВСУ захотят показать, что в такую игру, как удары по энергетической инфраструктуре, можно играть вдвоем. То есть речь о том, что Киев намерен перенять российскую тактику, которая применялась с осени минувшего года, и тоже начать наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре России.

«Они могут повторить концепцию наших ударов по Украине. То есть когда в одном и том же налете действуют одновременно большое количество беспилотников и большое количество ракет, - приводит слова Ростислава Ищенко портал «Военное дело». - Судя по тому, что ВСУ тестировали, они попытаются нанести удары по объектам ВКС. Именно они, вероятно, и станут основной целью».

Политолог уверен, что в первую очередь Киев решится атаковать аэродромы стратегической и дальней авиации.

Напомним, вчера противник осуществил самую массированную атаку своими беспилотниками за все время СВО. На аэродром в Пскове прилетело не менее 10 БПЛА. После атаки начался пожар. Существенно повреждено несколько самолетов ИЛ-76.

Сегодня украинский президент заявил об успешном применении Украиной своего дальнобойного оружия и поражении цели за 700 километров - именно такое расстояние от ее границ до Пскова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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