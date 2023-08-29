«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия».

Так, с этой даты в медицинских учреждениях будут ужесточены правила оказания платных услуг. Теперь такие услуги пациенту не смогут назначать без его ведома. Пациентам придется составлять новый договор с перечнем всех услуг. Но удобно то, что подписать документ пациент сможет дистанционно.

Станут строже контролировать в стране и продажу некоторых лекарств. Всю информацию об их продаже фармацевты будут вводить в единую систему мониторинга.

В школах всей страны начнет с 1 сентября действовать «золотой стандарт». Школам предоставили возможность самостоятельно выбирать программу обучения, но в рамках утвержденных требований.

Решено увеличить количество часов на русский язык и литературу. В программу вернули ряд исключенных ранее произведений. Для 7-11 классов вводится предмет «Вероятность и статистика», и возвращается «Трудовое воспитание». Со следующего учебного года снова начнут выдавать серебряные медали, если в аттестате не более двух четверок, а остальные – пятерки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»