Shot: Брянск под атакой украинских беспилотников, работает система ПВО

Брянск с самого утра четверга, 31 августа, находится под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщения об ударах массово оставляют местные жители в социальных сетях.

Telegram-канал Shot сообщил, что в городе раздалось не менее пяти взрывов, два беспилотника-камикадзе были сбиты. Система противовоздушной обороны в Брянске продолжает работать.

Источник подчеркивает, что судя по фото и видео, которые выкладывают горожане, БПЛА, прилетевшие атаковать Брянск — UJ-22.

Губернатор области заявил о том, что к сему моменту сбиты три украинских дрона.

Напомним, самый массированный за все время налет БПЛА Украины был совершен в ночь на 30 августа в аэропорту Пскова. По неофициальным данным, туда прилетело едва ли не два десятка беспилотников. Они нанесли серьезный урон, поразив топливохранилище и несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Телеканал «ЦарьГрад» заявил, что ущерб после вчерашней украинской атаки даже больше, чем после потери крейсера «Москва» и подрыва Крымского моста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»