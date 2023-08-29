Shot: Брянск под атакой украинских беспилотников, работает система ПВО

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Брянск с самого утра четверга, 31 августа, находится под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщения об ударах массово оставляют местные жители в социальных сетях.
Telegram-канал Shot сообщил, что в городе раздалось не менее пяти взрывов, два беспилотника-камикадзе были сбиты. Система противовоздушной обороны в Брянске продолжает работать.
Источник подчеркивает, что судя по фото и видео, которые выкладывают горожане, БПЛА, прилетевшие атаковать Брянск — UJ-22.
Губернатор области заявил о том, что к сему моменту сбиты три украинских дрона.
Напомним, самый массированный за все время налет БПЛА Украины был совершен в ночь на 30 августа в аэропорту Пскова. По неофициальным данным, туда прилетело едва ли не два десятка беспилотников. Они нанесли серьезный урон, поразив топливохранилище и несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Телеканал «ЦарьГрад» заявил, что ущерб после вчерашней украинской атаки даже больше, чем после потери крейсера «Москва» и подрыва Крымского моста.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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