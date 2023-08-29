Добровольцам СВО РФ ужесточат наказание за порчу военной техники и оружия

В России ужесточат наказание для добровольцев «военной спецоперации» за порчу военной техники и оружия при выполнении своих обязанностей.

Кабмин поддержал этот законопроект, передает «Царьград».

Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Он предполагает правки в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

После его утверждения добровольцам придется возмещать намеренный ущерб вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.

Важно отметить, что для военнослужащих уже действует такая норма. Но добровольцы по такой статье к ответственности не привлекались, и Картаполов решил устранить этот юридический пробел.

Напомним, Минобороны РФ не предоставило информацию о потерях российской стороны за весь период «военной спецоперации» на территории Украины. Тем не менее, потери есть, и не всегда семьи погибших могут добиться выплаты им компенсации за гибель близкого человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»