Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО РФ

Сегодня, 08:14

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Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО РФ
Фото из открытых источников

Правительство РФ не подержало законопроект о прекращении уголовных дел в отношении тех лиц, которые пошли добровольцами на фронт.

В правительстве объяснили это тем, что подготовленный законопроект не предполагает схему выплаты возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, передает ТАСС. Ознакомиться с отзывом правительства на данный законопроект можно на правительственном портале, передает ТАСС.

Проект был внесен 4 апреля в Госдуму Законодательным собранием Челябинской области. В нем речь шла о том, что следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если подозреваемый заявит о том, что готов отправиться на фронт.

Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны за весь период конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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