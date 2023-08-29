Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО РФ

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Правительство РФ не подержало законопроект о прекращении уголовных дел в отношении тех лиц, которые пошли добровольцами на фронт.
В правительстве объяснили это тем, что подготовленный законопроект не предполагает схему выплаты возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, передает ТАСС. Ознакомиться с отзывом правительства на данный законопроект можно на правительственном портале, передает ТАСС.
Проект был внесен 4 апреля в Госдуму Законодательным собранием Челябинской области. В нем речь шла о том, что следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если подозреваемый заявит о том, что готов отправиться на фронт.
Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны за весь период конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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