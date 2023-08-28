Эксперт Гундаров назвал атаку беспилотников на псковский аэродром «очень подготовленной операцией» ГУР

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«Очень подготовленной операцией» украинской военной разведки назвал атаку беспилотников на аэродром «Кресты» в Пскове военный эксперт Владимир Гундаров.
В разговоре с телеканалом RTVI он объяснил, что для того, чтобы такой налет стал возможным, украинцам надо было получить информацию, благодаря которой они проложили безопасные маршруты для своих дронов, а также узнать точное расположение военно-транспортных самолетов.
«Не заметить их было просто невозможно. Через какие-то воздушные форточки они влетели и по каким-то коридорам пролетели — это вообще была очень подготовленная операция со стороны Главного управления разведки Украины», — уверен специалист.
Версию о том, что дроны могли быть запущены со стран Балтии эксперт сразу же отметает - по его словам, НАТО бы не стало так рисковать и идти на такой шаг.
Версия о запуске с территории России Владимиру Гундарову также выдалась неубедительной.
По его мнению, дроны могли лететь с северо-востока Украины. Вопросов в этой связи много, ответов пока нет.
Например, как беспилотникам удалось пройти незамеченными и несбитыми через все рубежи ПВО. Хотя, есть вероятность, что помочь могла информация с военных спутников западных партнеров Киева.Напомним, от границы Украины до Пскова около 800 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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