Матвийчук обозначил предельную дальность полета украинских беспилотников

Украинские беспилотники дальнего радиуса действия могут без проблем преодолеть 600-700 километров, больше — нет. Поскольку от Украины до Пскова расстояние больше, долететь до аэродрома «Кресты» БПЛА ВСУ просто не могли. Это точка зрения военного эксперта Анатолия Матвийчука, которую он озвучил в разговоре с Lenta.ru.

Не верит он и в то, что атаковавшие псковский аэродром и повредившие несколько военно-транспортных бортов дроны запускались с территории одной из прибалтийских стран — при пересечении границы с Россией их сразу же бы выявили, уверен он.

«Провезти БПЛА в РФ можно под видом комплектующих, ремкомплектов. Ввоз мог быть осуществлен заблаговременно. Беспилотники сегодня собираются едва ли не на коленках, отдельные детали начали изготавливать даже из картона. А собрать можно — да хоть в гараже», — порассуждал Матвийчук.

Минувшей ночью Россия пережила самую массированную атаку украинских беспилотников за все время СВО. Дроны летали над 7 регионами страны. Основной удар на себя принял аэродром совместного базирования в Пскове. Там в результате удара беспилотников неприятеля горели военно-транспортные самолеты Ил-76 — ТАСС сообщал, что минимум четыре из них были повреждены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»