В России заговорили о том, что удар по Пскову дронами осуществлялся с территории Эстонии.

Об этом пишет «МК», предлагая в условиях гибридной войны прямо не ударить по Эстонии, а совершить там болезненные диверсии.

Бить по Эстонии ракетами РФ не целесообразно, так как это будет означать войну против всего блока НАТО.

Эстония в любом случает будет отрицать свою причастность к этому удару. И если это так, то у российского ПВО серьезные проблемы, поскольку украинским дронам удалось незаметно преодолеть сотни километров. Но в РФ эксперты полагают, что пуски были с территории Эстонии.

Поэтому они предлагают прекратить поставки Эстонии всех товаров и ввести серьезные контрасанкции. Ведь оказалось, что муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас еще до весны этого года вел бизнес с РФ. К тому же за прошлый год поставки автогаза в Эстонию выросли в два раза. Поставляют из РФ в Эстонию руду, древесину и даже чай.

Как отреагирует НАТО на диверсии в Эстонии или другой стране блока, российские аналитики не говорят. Но последствия таких действий могут быть действительно серьезными, поскольку в нынешней ситуации смягчения риторики в адрес РФ ожидать не приходится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»