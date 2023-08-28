«Reuters»: РФ отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Россия не допустила Бразилию к расследованию авиакатастрофы, в которой погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В Москве подчеркнули, что на данный момент не намерены проводить расследование этого происшествия в соответствии с международными правилами. Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA), направивший соответствующий запрос российской стороне, передает «Евразия Daily».

Как заявили в CENIPA, данное расследование его специалисты хотели провести, чтобы выяснить причины крушения и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Но в МАК заявили, что если ЧП произошло на внутреннем рейсе, то на него не распространяются международные нормы, хотя, как отметил глава CENIPA Марсело Морено, все же рекомендуется их придерживаться.

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолет, которым летел Евгений Пригожин. На борту этого же лайнера находился и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Он тоже погиб.

СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»