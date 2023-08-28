H I Sutton: для защиты от атак украинских морских беспилотников Россия затопила несколько барж в районе Крымского моста

Россия продолжает работать над усилением защиты Крымского моста от атак украинских безэкипажных катеров с моря. Теперь с юго-запада данный объект, имеющий символьное значение доя Москвы, прикрыт затопленными баржами. Об этом в своем аккаунте написал известный в сети военный аналитик H I Sutton.

Изучив последние спутниковые снимки, он пришел к выводу, что между островом и косой Тузла Россией было затоплено пять барж. Расстояние между каждой — около 200 метров.

Теоретически, рассуждает военно-морской блогер, его достаточно для прохода морского беспилотника Украины. Однако, Россия это понимает, поэтому наверняка между затопленными баржами натянута специальная сетка, подчеркивает H I Sutton.

Украина уже дважды покушалась на Крымский мост. Первый раз — осенью минувшего года. Второй раз — 17 июля нынешнего. Данная атака была совершена именно с применением морского дрона. Предположительно, «Магура» или «Морской малыш».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»