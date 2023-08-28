ВСУ провели крупнейшую атаку дронами на регионы Центральной РФ

Минувшей ночью по территории РФ была нанесена крупная атака дронами.

Сообщалось, что объекты на территории РФ, атаковали около 20 дронов, пишет «Царьград». Большое количество БПЛА совершили налет на аэродром Пскова. Там загорелись 4 военно-транспортные Ил-76.

Информацию об атаке по аэродрому в Пскове разместил телеграм-канала «Mash».

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, были отменены гражданские рейсы. Он утверждал, что атака не имела серьезных последствий, но подчеркнул, что больше информации будет утром, когда потушат пожар.

Были атаки дронов и в других регионах РФ. Сообщалось в том числе о дронах в Курской и Московской областях.

Стоит отметить, что удары по территории РФ начались после того как президент РФ Владимир Путин объявил «военную спецоперацию» против Украины. В Киеве, к слову, заявляют, что намерены поставить ВСУ до 200 тыс. дронов, и стоит учитывать, что они будут применяться не только на фронте, но и для массированных атак по территории РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»