Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России вскоре не останется

Технические возможности Вооруженных сил Украины растут. Безопасных мест на территории европейской части России вскоре не останется. Такими невеселыми и откровенно тревожными прогнозами поделился с гражданами военный корреспондент Александр Коц.

Как и его коллеги, он не смог не отреагировать на первую, по-настоящему массированную, атаку украинских беспилотников, которая была минувшей ночью. Противник пытался атаковать объекты в семи регионах России, в том числе в столичном и в городе Севастополь. Однако, основной удар на себя принял Псков.

Достоверной информации о количестве поврежденных военно-транспортных самолетов к настоящему часу нет — конкретно эту атаку Минобороны еще не комментировало. По разным данным, от двух (данные МЧС РФ) до четырех (ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах).

«С учётом растущих технических возможностей Украины безопасных мест в европейской части России скоро не останется», — выразил уверенность Коц у себя в Telegram-канале.

Военкор отдельно остановился на агентурной сети украинских спецслужб на территории России. Она, безусловно, есть — стоит об этом помнить при организации безопасности на военных объектах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»