В ночь на 30 августа совершена крупнейшая атака дронов на регионы РФ

В ночь на 30 августа массированная атака была осуществлена по объектам в ряде российских регионов.

Около 20 БПЛА ударили по военному аэродрому в Пскове, передает ТАСС. Там повреждены не меньше 4-х военно-транспортных Ил-76. Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

Дроны были сбиты в Брянской и Орловской областях. В Калужской области дроны атаковали нефтехранилище. В Брянской области из-за атаки БПЛА начался пожар в административном здании.

БПЛА сбили также в Рузском районе Московской области. Несколько часов действовал запрет на полеты в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Также была осуществлена атака морскими беспилотниками по кораблям, которые стояли в бухте Севастополя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»