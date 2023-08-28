В ночь на 30 августа совершена крупнейшая атака дронов на регионы РФ

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В ночь на 30 августа массированная атака была осуществлена по объектам в ряде российских регионов.
Около 20 БПЛА ударили по военному аэродрому в Пскове, передает ТАСС. Там повреждены не меньше 4-х военно-транспортных Ил-76. Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.
Дроны были сбиты в Брянской и Орловской областях. В Калужской области дроны атаковали нефтехранилище. В Брянской области из-за атаки БПЛА начался пожар в административном здании.
БПЛА сбили также в Рузском районе Московской области. Несколько часов действовал запрет на полеты в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.
Также была осуществлена атака морскими беспилотниками по кораблям, которые стояли в бухте Севастополя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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