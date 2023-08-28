Псковский губернатор рассказал об атаке дронов на аэропорт

В ночь на 30 августа аэропорт в Пскове подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор области Михаил Ведерников объявил о том, что пока устанавливается масштаб разрушений и оценивается характер возможных повреждений взлетно-посадочной полосы, его работа временно приостановлена.

«По предварительным оценкам ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Сколько всего беспилотников противника принимало участие в налете на Псков, пока неизвестно. ТГ-канал «Baza» утверждает, что их было больше десятка. Некоторые паблики информировали более чем о 20 БПЛА, но данная информация, вероятно, не точная — следует подождать обобщенной от официальных источников.

Видео атаки на псковский аэродром 30 августа буквально заполонили сеть. Известно, что противнику удалось повредить как минимум два военно-транспортных самолета Ил-76 — такую информацию предоставили в МЧС России. А вот ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает о повреждении четырех бортов. Видео с загоревшимися в Пскове самолетами местные жители также выложили в сеть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»