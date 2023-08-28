Российские регионы 30 августа массово атаковали дроны: куда прилетели украинские беспилотники

Сегодня, 08:24

Image 16+
Российские регионы 30 августа массово атаковали дроны: куда прилетели украинские беспилотники
Фото из открытых источников

553-й день специальной военной операции начался с массированной атаки территории России украинскими беспилотниками. Рассказываем, какие регионы подверглись атаке БПЛА 30 августа 2023 года, где отработала ПВО и где есть «прилеты» и разрушения.

Военкоры и эксперты считают, что минувшей ночью состоялась самая массовая атака БПЛА Украины по России за все время СВО. Конечно, противник запускал не тысячи дронов, которыми так пугали наши специалисты по военному делу перед 24 августа, но десятками.

Беспилотники самолетного типа летели на Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. Однако, самая масштабная атака, по-настоящему массированная, была совершена во Пскове. Город, к слову, расположен в 700 километрах от границы с Украиной. Однако беспилотники противника добрались и туда, атаковав аэродром совместного назначения. Горели самолеты — МЧС информирует о двух поврежденных бортах, ТАСС со ссылкой на собственный источник — о четырех.

Местными властями принято решение отменить все рейсы, на прилеты и на вылеты, до тех пор, пока не будет исследована на предмет повреждений ВПП.

На сайте воздушной гавани написано, что «на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал об отражении атак дронов противника с моря.

Два БПЛА самолетного типа были сбиты в Рязанской области, утверждают местные власти. Аналогично — в Орловской области.

В Калужской области один дрон был сбит. Второй, по сообщению губернатора Владислава Шапши, попал в резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, но он был пустым.

Традиционно ВСУ запускали БПЛА на столичный регион. Дрон противника обнаружен и выведен из строя над Рузским районом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Депутат Лантратова: Граждане в РФ вынуждены брать кредит на сборы детей в школу

Вчера, 16:19

В зоне СВО РФ погиб бывший хоккеист команды «Славутич»

Вчера, 13:54

На кладбище ЧВК «Вагнер» привезли фуру памятников

Вчера, 13:29

Эксперт Кнутов счел автоматизацию системы способом улучшить ПВО России

Вчера, 10:49

Кнутов: Атака беспилотника ВСУ на Люберцы была предпринята в рамках подготовки к массированному удару

28-08-2023, 17:34

В Госдуме хотят лишать уклонистов РФ приобретенного гражданства

28-08-2023, 12:59

Сотрудники больницы Екатеринбурга пожаловались на сокращение выплат

28-08-2023, 11:39

Пациенты поликлиники Екатеринбурга ждут на лестнице ради справки

28-08-2023, 11:24

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

28-08-2023, 10:39

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

27-08-2023, 13:09

«МК»: На борту самолета Пригожина обнаруживали подозрительного уборщика с пылесосом

27-08-2023, 11:24

«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

27-08-2023, 10:14

Ходаковский: Необходимо быть внимательными к внутренней обстановке в России

27-08-2023, 10:09

Депутат Тумусов: обеспечение больных лекарствами обойдется в 500 млрд руб. ежегодно

26-08-2023, 11:34

На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

26-08-2023, 11:09

«И кто теперь будет успокаивать бывших бойцов?». Неочевидное последствие гибели Пригожина

26-08-2023, 09:04

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

26-08-2023, 07:54

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

25-08-2023, 15:59

РИАН: Эксперты выбрали самые необычные бани в РФ

25-08-2023, 10:09

«Фонтанка»: тело основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не поддается визуальному опознанию

24-08-2023, 13:44

Возможно, Вам будет интересно

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

27-08-2023, 09:14

0

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...

Подробнее
«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

27-08-2023, 10:14

0

Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...

Подробнее
Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

27-08-2023, 13:09

0

Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...

Подробнее
Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

28-08-2023, 14:09

0

С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...

Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

28-08-2023, 10:39

0

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...

Подробнее
Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

28-08-2023, 07:59

0

Российские КАБы, в которые РФ превращает старые неуправляемые авиабомбы, стали одним из главных страхов ВСУ в ходе СВО....

Подробнее

Новости партнеров