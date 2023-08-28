Российские регионы 30 августа массово атаковали дроны: куда прилетели украинские беспилотники

553-й день специальной военной операции начался с массированной атаки территории России украинскими беспилотниками. Рассказываем, какие регионы подверглись атаке БПЛА 30 августа 2023 года, где отработала ПВО и где есть «прилеты» и разрушения.

Военкоры и эксперты считают, что минувшей ночью состоялась самая массовая атака БПЛА Украины по России за все время СВО. Конечно, противник запускал не тысячи дронов, которыми так пугали наши специалисты по военному делу перед 24 августа, но десятками.

Беспилотники самолетного типа летели на Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. Однако, самая масштабная атака, по-настоящему массированная, была совершена во Пскове. Город, к слову, расположен в 700 километрах от границы с Украиной. Однако беспилотники противника добрались и туда, атаковав аэродром совместного назначения. Горели самолеты — МЧС информирует о двух поврежденных бортах, ТАСС со ссылкой на собственный источник — о четырех.

Местными властями принято решение отменить все рейсы, на прилеты и на вылеты, до тех пор, пока не будет исследована на предмет повреждений ВПП.

На сайте воздушной гавани написано, что «на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал об отражении атак дронов противника с моря.

Два БПЛА самолетного типа были сбиты в Рязанской области, утверждают местные власти. Аналогично — в Орловской области.

В Калужской области один дрон был сбит. Второй, по сообщению губернатора Владислава Шапши, попал в резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, но он был пустым.

Традиционно ВСУ запускали БПЛА на столичный регион. Дрон противника обнаружен и выведен из строя над Рузским районом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»