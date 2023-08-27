Депутат Лантратова: Граждане в РФ вынуждены брать кредит на сборы детей в школу

Сегодня, 16:19

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Депутат Лантратова: Граждане в РФ вынуждены брать кредит на сборы детей в школу
Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Яна Лантратова настаивает на усилении государственной поддержки семьям с детьми. Она предложила учредить новую выплату - выделять деньги на подготовку к школе, по 26 тысяч рублей на одного ребенка. Это надо сделать, считает парламентарий, так как уровень доходов многих россиян не позволяет закупить все необходимое своими силами, люди вынуждены брать кредиты.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — рассказала Лантратова в беседе с газетой «Известия».

Ее поддерживает и Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду».

По его словам, расходы на подготовку детей к школе ложатся тяжким финансовым бременем на многие российские семьи. Особенно тех, которые проживают в приграничных с Украиной областях и новых регионах России.

Предложение депутатов начать выделять средства на подготовку к школе для семей с детьми из бюджета изложено в обращению к главе правительства Михаилу Мишустину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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