Депутат Лантратова: Граждане в РФ вынуждены брать кредит на сборы детей в школу

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Депутат Госдумы Яна Лантратова настаивает на усилении государственной поддержки семьям с детьми. Она предложила учредить новую выплату - выделять деньги на подготовку к школе, по 26 тысяч рублей на одного ребенка. Это надо сделать, считает парламентарий, так как уровень доходов многих россиян не позволяет закупить все необходимое своими силами, люди вынуждены брать кредиты.
«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — рассказала Лантратова в беседе с газетой «Известия».
Ее поддерживает и Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду».
По его словам, расходы на подготовку детей к школе ложатся тяжким финансовым бременем на многие российские семьи. Особенно тех, которые проживают в приграничных с Украиной областях и новых регионах России.
Предложение депутатов начать выделять средства на подготовку к школе для семей с детьми из бюджета изложено в обращению к главе правительства Михаилу Мишустину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...Подробнее
С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...Подробнее
Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...Подробнее
Российские КАБы, в которые РФ превращает старые неуправляемые авиабомбы, стали одним из главных страхов ВСУ в ходе СВО....Подробнее