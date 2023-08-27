В зоне СВО РФ погиб бывший хоккеист команды «Славутич»

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
23 августа в зоне проведения «военной спецоперации» погиб бывший вратарь 35-летний Артем Гвоздик. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба «Славутич». Там также указано, что он воевал в составе штурмовых подразделений ВДВ, которые стоят на позициях в Запорожской области.
«Он выступал за наш клуб в сезоне 15/16. Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба... Артем также защищал ворота Тамбова, Брянска, Алтая, Югры. Последнее время он играл за команду ВДВ (г. Псков), там же тренировал детей», — пишет клуб в публикации о гибели бывшего вратаря.
Стоит отметить, что «военная спецоперация» на территории Украины проходит с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информацию о количестве погибших российских бойцов за весь период конфликта. Тем не менее, региональные СМИ публикуют заметки о тех, кто возвращается домой с фронта в цинковых гробах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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