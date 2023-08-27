На кладбище ЧВК «Вагнер» привезли фуру памятников

Большое количество памятников привезли на Северное кладбище города Березовский Свердловской области.

На этом кладбище захоронены порядка 200 бойцов. На их могилах установят черные пирамиды, пишет ЕАН.

Представитель ЧВК «Вагнер» на Урале Алексей рассказал, что по всей стране сейчас идет реконструкция мемориалов. По его словам, все мемориалы будут выполнены в едином стиле. Проплатил реконструкцию мемориалов основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин который 23 августа погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

Изготовили пирамиды в Карелии и их сразу же начнут устанавливать. Кресты с могил уже сняты, а площадка засыпана щебнем.

«Поначалу власти Березовского не разрешали создать мемориал, и в разных концах кладбища есть отдельные могилы вагнеров. Когда все же открыли мемориал, поначалу хотели их перезахоронить, но потом передумали: ребята и так намучались, зачем их беспокоить. Могилы их останутся там, где они сейчас, а на мемориале поставят именные пирамиды», — рассказал Алексей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»