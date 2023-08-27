Эксперт Кнутов счел автоматизацию системы способом улучшить ПВО России

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что для улучшения эффективности ПВО России следует создать автоматизированную систему. Своими мыслями на сей счет полковник в отставке поделился с сайтом «Лента» .

Кнутов напомнил, что каждый комплекс ПВО «заточен» под решение конкретных задач. Существует войсковая противовоздушная оборона (обеспечивает прикрытие войскам на поле боя) и объектовая (прикрывает военные и гражданские объекты непосредственно на территории страны). Системы ПВО, ко всему, делятся еще и по дальности — большой, средней и малой.

К войсковой ПВО, по словам Кнутова, относятся комплексы «Тор-М2» и С300-В4. Объектовую противовоздушную оборону обеспечивают С400, С350 «Витязь», С300 ПМ-2 и «Панцирь».

«К войсковым ПВО нужно добавить еще «Бук-М2» и «Бук-М3». Последний прошел модернизацию. На его базе создан комплекс «Викинг», в котором войсковая установка на 12 ракет. Это позволяет полностью уничтожить РСЗО противника типа HIMARS», — пояснил он.

Кнутов считает, что ключевая задача, которая сейчас стоит перед ВС РФ — создание автоматизированной системы, которая позволяла бы осуществлять управление всеми комплексами ПВО в цифровом режиме.

Возможно ли это в условиях санкционного давления без задействования параллельного импорта, эксперт не уточнил. Однако отметил, что такое решение позволило бы получить интегрированную систему, способную решать задачи ПВО и ПРО с высокой эффективностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»