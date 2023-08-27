Эксперт Кнутов счел автоматизацию системы способом улучшить ПВО России

Сегодня, 10:49

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Эксперт Кнутов счел автоматизацию системы способом улучшить ПВО России
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что для улучшения эффективности ПВО России следует создать автоматизированную систему. Своими мыслями на сей счет полковник в отставке поделился с сайтом «Лента».

Кнутов напомнил, что каждый комплекс ПВО «заточен» под решение конкретных задач. Существует войсковая противовоздушная оборона (обеспечивает прикрытие войскам на поле боя) и объектовая (прикрывает военные и гражданские объекты непосредственно на территории страны). Системы ПВО, ко всему, делятся еще и по дальности — большой, средней и малой.

К войсковой ПВО, по словам Кнутова, относятся комплексы «Тор-М2» и С300-В4. Объектовую противовоздушную оборону обеспечивают С400, С350 «Витязь», С300 ПМ-2 и «Панцирь».

«К войсковым ПВО нужно добавить еще «Бук-М2» и «Бук-М3». Последний прошел модернизацию. На его базе создан комплекс «Викинг», в котором войсковая установка на 12 ракет. Это позволяет полностью уничтожить РСЗО противника типа HIMARS», — пояснил он.

Кнутов считает, что ключевая задача, которая сейчас стоит перед ВС РФ — создание автоматизированной системы, которая позволяла бы осуществлять управление всеми комплексами ПВО в цифровом режиме.

Возможно ли это в условиях санкционного давления без задействования параллельного импорта, эксперт не уточнил. Однако отметил, что такое решение позволило бы получить интегрированную систему, способную решать задачи ПВО и ПРО с высокой эффективностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Эксперт Кнутов счел автоматизацию системы способом улучшить ПВО России

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