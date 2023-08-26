Кнутов: Атака беспилотника ВСУ на Люберцы была предпринята в рамках подготовки к массированному удару

Сегодня, 17:34

Image 16+
Кнутов: Атака беспилотника ВСУ на Люберцы была предпринята в рамках подготовки к массированному удару
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что атака украинского беспилотника на Люберцы в столичном регионе России была предпринята в рамках подготовки к массированному удару БПЛА. Это была очередная попытка прощупывания российской системы ПВО.

«Украина пытается изучить систему противовоздушной обороны Москвы и отыскать слабые места, чтобы затем массированно ударить по столице своими беспилотниками. Я бы назвал недавние действия Вооруженных сил Украины скорее «прощупыванием» нашей ПВО, нежели попыткой причинить РФ ощутимый ущерб», – сказал специалист по военному делу.

Кнутов затрудняется ответить, когда может быть нанесен этот самый массированный удар беспилотниками по Москве, которым жителей столицы другие его коллеги пугали перед 24 августа, Днем независимости Украины. Однако в ближайшее время, уверен он, его не будет. У Киева нет такого количества беспилотников, чтобы они смогли пройти через зоны ПВО и, не будучи сбитыми, долетели в большом количестве до Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Кнутов: Атака беспилотника ВСУ на Люберцы была предпринята в рамках подготовки к массированному удару

Сегодня, 17:34

В Госдуме хотят лишать уклонистов РФ приобретенного гражданства

Сегодня, 12:59

Сотрудники больницы Екатеринбурга пожаловались на сокращение выплат

Сегодня, 11:39

Пациенты поликлиники Екатеринбурга ждут на лестнице ради справки

Сегодня, 11:24

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

Сегодня, 10:39

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

Вчера, 13:09

«МК»: На борту самолета Пригожина обнаруживали подозрительного уборщика с пылесосом

Вчера, 11:24

«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

Вчера, 10:14

Ходаковский: Необходимо быть внимательными к внутренней обстановке в России

Вчера, 10:09

Депутат Тумусов: обеспечение больных лекарствами обойдется в 500 млрд руб. ежегодно

26-08-2023, 11:34

На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

26-08-2023, 11:09

«И кто теперь будет успокаивать бывших бойцов?». Неочевидное последствие гибели Пригожина

26-08-2023, 09:04

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

26-08-2023, 07:54

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

25-08-2023, 15:59

РИАН: Эксперты выбрали самые необычные бани в РФ

25-08-2023, 10:09

«Фонтанка»: тело основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не поддается визуальному опознанию

24-08-2023, 13:44

Из-за чего на самом деле погиб глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

24-08-2023, 13:14

Shot: взрывное устройство на самолете Пригожина могло быть заложено в отсек шасси

24-08-2023, 13:04

«Шансов на обычную авиакатастрофу нет»: Зарубежная пресса о самолете Пригожина

24-08-2023, 12:59

Политолог Калачев предрек Евгению Пригожину «культ Цоя»

24-08-2023, 12:14

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

26-08-2023, 07:54

0

Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...

Подробнее
На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

26-08-2023, 11:09

0

В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...

Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Вчера, 09:14

0

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...

Подробнее
News.ru: Какое наследство оставил Пригожин и кому оно достанется

News.ru: Какое наследство оставил Пригожин и кому оно достанется

26-08-2023, 16:34

0

После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его...

Подробнее
Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Сегодня, 14:09

0

С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...

Подробнее
«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

Вчера, 10:14

0

Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...

Подробнее

Новости партнеров