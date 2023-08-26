Кнутов: Атака беспилотника ВСУ на Люберцы была предпринята в рамках подготовки к массированному удару

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что атака украинского беспилотника на Люберцы в столичном регионе России была предпринята в рамках подготовки к массированному удару БПЛА. Это была очередная попытка прощупывания российской системы ПВО.

«Украина пытается изучить систему противовоздушной обороны Москвы и отыскать слабые места, чтобы затем массированно ударить по столице своими беспилотниками. Я бы назвал недавние действия Вооруженных сил Украины скорее «прощупыванием» нашей ПВО, нежели попыткой причинить РФ ощутимый ущерб», – сказал специалист по военному делу.

Кнутов затрудняется ответить, когда может быть нанесен этот самый массированный удар беспилотниками по Москве, которым жителей столицы другие его коллеги пугали перед 24 августа, Днем независимости Украины. Однако в ближайшее время, уверен он, его не будет. У Киева нет такого количества беспилотников, чтобы они смогли пройти через зоны ПВО и, не будучи сбитыми, долетели в большом количестве до Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»