В Госдуме хотят лишать уклонистов РФ приобретенного гражданства

Сегодня, 12:59

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В Госдуме хотят лишать уклонистов РФ приобретенного гражданства
Фото из открытых источников

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, в котором предлагается лишать гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Речь идет о тех гражданах РФ, которые получили гражданство, эмигрировав в Россию. Об этом рассказал в своем Telegram-канале зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, передает Газета.ру. Он сообщил, что документ уже готов и будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента на следующей неделе.  

16 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что иностранные граждане, которые получают паспорт РФ, должны одновременно с этим вставать на воинский учет.

В крупных российских городах уже проходят рейды и правоохранители доставляют в военкоматы тех мигрантов, которые не стали на воинский учет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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