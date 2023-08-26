В Госдуме хотят лишать уклонистов РФ приобретенного гражданства

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, в котором предлагается лишать гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Речь идет о тех гражданах РФ, которые получили гражданство, эмигрировав в Россию. Об этом рассказал в своем Telegram-канале зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, передает Газета.ру. Он сообщил, что документ уже готов и будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента на следующей неделе.

16 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что иностранные граждане, которые получают паспорт РФ, должны одновременно с этим вставать на воинский учет.

В крупных российских городах уже проходят рейды и правоохранители доставляют в военкоматы тех мигрантов, которые не стали на воинский учет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»