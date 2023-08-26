Сотрудники больницы Екатеринбурга пожаловались на сокращение выплат

Медицинские работники 24-й больницы в Екатеринбурге недовольны сокращением стимулирующих выплат. Из-за невыполнения плана выплаты, которые составляют значительную часть их общей зарплаты, были снижены на 30%. Некоторые отделения не выполнили запланированный план по приему пациентов, что стало причиной сокращения стимулирующих выплат.

Как стало известно, без выплат остались сотрудники хирургического корпуса, что стало для них неприятным сюрпризом. Врачи обеспокоены тем, что сокращение выплат может негативным образом сказаться на их мотивации и качестве предоставляемых услуг. Медики утверждают, что невыполнение плана не является их виной.

По их мнению, это результат недостаточного финансирования и неэффективного управления больницей. Врачи говорят, что они работают на пределе своих возможностей для обеспечения качественной медицинской помощи. Сотрудники медучреждения требуют от руководства больницы улучшения условий работы и обеспечения справедливой оплаты труда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»