Пациенты поликлиники Екатеринбурга ждут на лестнице ради справки

Сегодня, 11:24

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Пациенты поликлиники Екатеринбурга ждут на лестнице ради справки
Фото из открытых источников

В поликлинике больницы № 23 Екатеринбурга выстроились огромные очереди в регистратуру. Посетителям медучреждения приходится часами ждать получения талона, рассказала одна пациентка.

По словам жительницы города Альбины, коридор поликлиники не может вместить всех пациентов, поэтому людям приходится стоять на лестнице. По словам женщины, в регистратуре каждого записывают по 10–15 минут.

«Далее следующий квест. Талон к терапевту дают и говорят: идите сейчас. В кабинете говорят: нет, у вас написано, что прием в 13:10, идите погуляйте», — рассказала Альбина.

Она вспоминает, что в 90-е были живые очереди и все проходило быстрее, а сейчас то, что происходит, можно назвать издевательством над людьми. Между тем в пресс-службе медучреждения пояснили, что сейчас происходит переход с медицинской информационной системы «Мир» на Единую цифровую платформу. Также там объяснили, что в декабре прошлого года начался капитальный ремонт 1-го этажа здания, поэтому регистратура перенесена на 2-й этаж, в помещение с небольшой площадью.

Кроме того, в связи с окончанием отпусков увеличилось количество обращений в поликлинику. Помимо прочего, новая программа требует обновления данных о пациентах, которые приходится искать в МИС «МИР», а информация о текущем приеме занимает немало времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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