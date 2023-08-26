В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

Сегодня, 10:39

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В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи
Фото из открытых источников

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи.

Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже можно говорить о критическом сокращении количества бригад, пишет НГС. И это приводит к нехватке медицинского персонала для оказания экстренной помощи горожанам, а также к длительным задержкам при ожидании медицинской помощи пациентами. Уже сейчас пациенты ожидают приезда медиков до 12 часов.

По словам врачей, многих не устраивает то, что им перестали платить выплаты, введенные во время пандемии. Зарплата медиков упала до 40 тыс. рублей, тогда как раньше они получили около 70 тыс. рублей.  

В итоге медики начали массово увольняться, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу.

При этом, по словам многих врачей, они не верят в то, что в отчетах указывают реальные цифры о нехватке медперсонала. Но, судя по росту смертей и домашних родов, можно говорить, что ситуация близка к критической.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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