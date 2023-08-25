Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»
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Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько тысяч километров от границы с Украиной, в Новосибирске, рассказал Telegram-канал Shot. Там неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на железной дороге и этими своими действиями задержал два поезда.
По информации авторов канала, диверсант к релейному шкафу на перегоне «Обь – Новосибирск Западный» подкатил ночью на велосипеде. Вначале он попытался взломать его, но затея оказалась провальной. Впрочем, от своего умысла неизвестный не отказался и решил его поджечь.
По причине поджога сработала ложная занятость на двух других путях, дала сбой система стрелок, перестали нормально работать светофоры. Инцидент привел к тому, что два пассажирских поезда из Москвы в Читу и Владивосток пришлось задержать на полчаса.
Поджигателя-диверсанта сейчас разыскивают полицейские. На месте происшествия найдены вещдоки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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