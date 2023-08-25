«МК»: На борту самолета Пригожина обнаруживали подозрительного уборщика с пылесосом

Версия о проникновении на борт самолета Евгения Пригожина Embraer 135BJ Legacy 600 постороннего и закладывание взрывного устройства до того, как он рухнул в Тверской области, проверяется следствием наравне с остальными. В ходе отработки сотрудники, которые имеют отношение к обслуживанию воздушного судна, вспомнили об одном эпизоде, который имел место весной. Сообщая об этом, газета «Московский комсомолец» пишет, что тогда он вызвал настоящий переполох.

Дело было на втором борту Пригожина — самолете Hawker 800, бортовой номер 02878. Основатель «Вагнера» летал на нем чаще, нежели на разбившемся Embraer.

Весной в одном из аэропортов была заказана уборка самолета. Техник о ней предупрежден не был. И когда он в салоне самолета увидел уборщика с пылесосом в руках, тот показался ему подозрительным. Техник сразу же связался со службой безопасности, настаивая на том, что «на борту кто-то шарится».

Инцидент быстро был улажен. Оказалось, что уборщик являлся штатным сотрудником.

«Сотрудники фирмы-эксплуатанта, отвечающие за безопасность, уверяют, что ни один человек не мог попасть на борт Пригожина без паспорта», — заключили в издании.

Самолет с командованием ЧВК «Вагнер» на борту рухнул в Тверской области 23 августа нынешнего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»