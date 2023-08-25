«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте телеканала «ЦарьГрад» предупреждает обозреватель Георгий Евстафьев.

По его мнению, они могут начать свое «контрнаступление» в глубоком тылу страны. Фактически, подготовка к нему уже началась. Мигранты все активнее начинают заявлять о своих правах.

Согласно статистике МВД, в период с 2021 по 2022 год численность вставших на учет в России мигрантов выросла. Внимание! — с 13,4 до 16,9 млн человек. При этом данные неполные. В статистику не вошли мигранты, которые находятся в стране нелегально.

«А вместе с тем именно через мигрантов Запад вполне может устроить свой «контрнаступ» в нашем тылу. Увы, даже особо делать ничего не нужно: мы всё сделали сами, завезя в Россию миллионы мигрантов», — пишет Евстафьев.

Он акцентирует внимание на том, как обострилась криминогенная обстановка. Подавляющее большинство преступлений, которые чинят мигранты, приходится на Москву, Московскую область и Петербург — это по данным Следкома.

Высокий уровень миграционной преступности фиксируется в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях. Обозреватель «ЦарьГрада» считает, что в список можно смело включать еще ряд российских регионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»