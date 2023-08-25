Ходаковский: Необходимо быть внимательными к внутренней обстановке в России

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Противостояние России с Западом, военная часть которого происходит на полях политической Украины, приводит к мировому переделу. Поэтому РФ надо внимательнее относиться к внутренней обстановке в стране и прогнозировать развитие ситуации в будущем. Об этом порассуждал замглавы Росгвардии в ДНР, комбат «Востока» Александр Ходаковский.
По его словам, важно проявлять усердие в прогнозировании тенденций с учетом всей совокупности факторов влияния. Комбат убежден, что пока вооруженный конфликт еще выполняет роль фактора консолидации, но в будущем перестанет. Поэтому следует с настороженностью подходить к последующим процессам и не вестись на «игры» политтехнологов.
«Мне предпочтительнее думать, что мы в этом противостоянии решаем свои геополитические задачи, а не служим средством решения чужих геополитических задач. Пока стартовавшие в мире процессы мной воспринимаются как следствие, а не как причина. Но тем не менее будет еще много следствий, к которым нам нужно быть готовыми», — добавил Ходаковский.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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