Ходаковский: Необходимо быть внимательными к внутренней обстановке в России

Противостояние России с Западом, военная часть которого происходит на полях политической Украины, приводит к мировому переделу. Поэтому РФ надо внимательнее относиться к внутренней обстановке в стране и прогнозировать развитие ситуации в будущем. Об этом порассуждал замглавы Росгвардии в ДНР, комбат «Востока» Александр Ходаковский.

По его словам, важно проявлять усердие в прогнозировании тенденций с учетом всей совокупности факторов влияния. Комбат убежден, что пока вооруженный конфликт еще выполняет роль фактора консолидации, но в будущем перестанет. Поэтому следует с настороженностью подходить к последующим процессам и не вестись на «игры» политтехнологов.

«Мне предпочтительнее думать, что мы в этом противостоянии решаем свои геополитические задачи, а не служим средством решения чужих геополитических задач. Пока стартовавшие в мире процессы мной воспринимаются как следствие, а не как причина. Но тем не менее будет еще много следствий, к которым нам нужно быть готовыми», — добавил Ходаковский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»