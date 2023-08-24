Депутат Тумусов: обеспечение больных лекарствами обойдется в 500 млрд руб. ежегодно

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Чтобы государство обеспечивало всех больных в России лекарствами по рецепту бесплатно, необходимо 500 миллиардов рублей ежегодно. Такую сумму указал в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Такой проект в Министерстве здравоохранения уже просчитывается и он уже приближается к решению. Тумусов говорит, что предварительные подсчеты показывают, что для обеспечения граждан лекарствами по рецептам бесплатно до 90% всех препаратов должна производить российская фармацевтическая промышленность. Для понимания: сейчас практически половина из них — импорт. Учитывая, что курс доллара вырос, в РФ увеличатся расходы на медикаменты.
Но если 90% лекарств будут производиться в России, государство не будет зависеть от курса доллара и расходы на их приобретение особо не увеличатся.
Добавим, что не все граждане в РФ готовы отказаться от импортных препаратов и перейти на отечественные аналоги. Среди распространенных аргументов — первые легче переносятся и имеют меньше побочных эффектов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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