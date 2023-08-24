На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в Тверской области.
Соловьев отмечает, что сейчас найти конкретного виновного в произошедшем сложно, пишет «Фонтанка». По его мнению, за этим может стоять Украина, но, возможно, организовали все западные спецслужбы. Как заявил телеведущий, самолет Embraer обслуживался не в России.
Он указал на то, что информационная кампания, где «принимали участие как западные СМИ, так и агенты их влияния» как бы намекает на причастность ко всему западных стран.
Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что важно задуматься, кому было выгодна гибель Пригожина.
«Однозначно не Путину, однозначно не руководству Российской Федерации», — заявил Алаудинов.
Отметим, западные СМИ после крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту обвинили в причастности президента РФ Владимира Путина. Якобы он отомстил за попытку мятежа, которая началась ровно за 2 месяца до того, как произошла авиакатастрофа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее