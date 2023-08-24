На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в Тверской области.

Соловьев отмечает, что сейчас найти конкретного виновного в произошедшем сложно, пишет «Фонтанка». По его мнению, за этим может стоять Украина, но, возможно, организовали все западные спецслужбы. Как заявил телеведущий, самолет Embraer обслуживался не в России.

Он указал на то, что информационная кампания, где «принимали участие как западные СМИ, так и агенты их влияния» как бы намекает на причастность ко всему западных стран.

Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что важно задуматься, кому было выгодна гибель Пригожина.

«Однозначно не Путину, однозначно не руководству Российской Федерации», — заявил Алаудинов.

Отметим, западные СМИ после крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту обвинили в причастности президента РФ Владимира Путина. Якобы он отомстил за попытку мятежа, которая началась ровно за 2 месяца до того, как произошла авиакатастрофа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»