«И кто теперь будет успокаивать бывших бойцов?». Неочевидное последствие гибели Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
После гибели главных лидеров ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, в СМИ заговорили о судьбе ЧВК и о том, кто будет командовать тысячами набранных бойцов.
Последствия гибели Пригожина и Уткина проявятся не только в вопросе контроля за ЧВК, пишет «Свободная Пресса». Не стоит забывать и о том, что ЧВК «Вагнер» помогала в реализации российских интересов в Африке.
Тем не менее, стоит понимать, что более остро может стать вопрос о судьбе тысяч тех, кто заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В их рядах много тех, кто отбывал заключение и на фронт отправился, чтобы сократить срок.
Система ЧВК предполагала наличие «кураторов». Каждый такой «куратор» следил за сотней бойцов, которых отпускали домой. К ним могли обращаться родные тех бойцов, у которых возникали проблемы с алкоголем, либо они начинали буянить, либо возвращались к прежней жизни.
После мятежа в июне, как ни странно, но многие «кураторы» перестали отзываться родственникам. Тем не менее, система продолжала функционировать. И сейчас есть риски того, что она развалится.
Последствия в этой части могут оказаться очень серьезными, если не найдутся люди, которые смогут настроить работу системы «кураторов», либо внедрят другие методы контроля за теми бойцами ЧВК, которые вернулись домой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее