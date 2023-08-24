«И кто теперь будет успокаивать бывших бойцов?». Неочевидное последствие гибели Пригожина

Сегодня, 09:04

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«И кто теперь будет успокаивать бывших бойцов?». Неочевидное последствие гибели Пригожина
Фото из открытых источников

После гибели главных лидеров ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, в СМИ заговорили о судьбе ЧВК и о том, кто будет командовать тысячами набранных бойцов.

Последствия гибели Пригожина и Уткина проявятся не только в вопросе контроля за ЧВК, пишет «Свободная Пресса». Не стоит забывать и о том, что ЧВК «Вагнер» помогала в реализации российских интересов в Африке.

Тем не менее, стоит понимать, что более остро может стать вопрос о судьбе тысяч тех, кто заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В их рядах много тех, кто отбывал заключение и на фронт отправился, чтобы сократить срок.

Система ЧВК предполагала наличие «кураторов». Каждый такой «куратор» следил за сотней бойцов, которых отпускали домой. К ним могли обращаться родные тех бойцов, у которых возникали проблемы с алкоголем, либо они начинали буянить, либо возвращались к прежней жизни.

После мятежа в июне, как ни странно, но многие «кураторы» перестали отзываться родственникам. Тем не менее, система продолжала функционировать. И сейчас есть риски того, что она развалится.

Последствия в этой части могут оказаться очень серьезными, если не найдутся люди, которые смогут настроить работу системы «кураторов», либо внедрят другие методы контроля за теми бойцами ЧВК, которые вернулись домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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