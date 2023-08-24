«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает оставаться самым обсуждаемым событием в стране. Версии обсуждаются самые различные, есть место в том числе и конспирологии.
«МК» пишет, что Евгения Пригожина действительно могло не быть на борту разбившегося Embraer 135BJ Legacy 600. Газета подчеркивает, что на текущий момент единственным обоснованием того, что основатель «оркестра» действительно летел на разбившемся самолете, является оглашенный Росавиацией список пассажиров. И обращает внимание на некоторые важные нюансы. Так, например, если бы Евгений Пригожин захотел отказаться от путешествия на борту незадолго до вылета, список пассажиров в Росавиации мог бы остаться прежним и не измениться.
Источник издания в авиационной отрасли рассказал, что «в списочные листы пассажиров бизнес-рейсов не вносятся оперативные изменения, произошедшие менее чем за час до взлета».
Логично предположить, что если бы количество пассажиров бизнес-джета уменьшилось перед самым вылетом, в Росавиации об этом могли и не знать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее