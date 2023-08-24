«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает оставаться самым обсуждаемым событием в стране. Версии обсуждаются самые различные, есть место в том числе и конспирологии.

«МК» пишет, что Евгения Пригожина действительно могло не быть на борту разбившегося Embraer 135BJ Legacy 600. Газета подчеркивает, что на текущий момент единственным обоснованием того, что основатель «оркестра» действительно летел на разбившемся самолете, является оглашенный Росавиацией список пассажиров. И обращает внимание на некоторые важные нюансы. Так, например, если бы Евгений Пригожин захотел отказаться от путешествия на борту незадолго до вылета, список пассажиров в Росавиации мог бы остаться прежним и не измениться.

Источник издания в авиационной отрасли рассказал, что «в списочные листы пассажиров бизнес-рейсов не вносятся оперативные изменения, произошедшие менее чем за час до взлета».

Логично предположить, что если бы количество пассажиров бизнес-джета уменьшилось перед самым вылетом, в Росавиации об этом могли и не знать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»