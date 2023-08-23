Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 15:59

Image 16+
Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об этом сообщает издание 63.RU. Наши коллеги же об этом узнали из сообщений местных жителей, обратившихся в редакцию.

По их словам, на кладбище ЧВК «Вагнер» заехала техника и начала работать. Кресты, которые стояли на захоронениях, поснимали и сложили в одну гору. Точно так же поступили с траурными венками.

Люди принесли с собой и фотографии, которые публикует «Самара онлайн». 

«Кресты и венки собрали в кучу, работает техника, могильные холмы сровняли с землей», — прокомментировали очевидцы.

Люди рассказали, что кладбище, где похоронены «вагнеровцы», хотят преобразить. Аллея с могилами «оркестрантов» будет ровной - территорию забетонируют. На месте каждой могилы должна появиться черная пирамида.

Кладбище ЧВК «Вагнер» в селе Николаевка появилось всего несколько месяцев назад, отмечает издание. На открытие стелы «музыкантам» приезжал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Два дня назад он, предположительно, погиб при падении самолета в Тверской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 15:59

РИАН: Эксперты выбрали самые необычные бани в РФ

Сегодня, 10:09

«Фонтанка»: тело основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не поддается визуальному опознанию

Вчера, 13:44

Из-за чего на самом деле погиб глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Вчера, 13:14

Shot: взрывное устройство на самолете Пригожина могло быть заложено в отсек шасси

Вчера, 13:04

«Шансов на обычную авиакатастрофу нет»: Зарубежная пресса о самолете Пригожина

Вчера, 12:59

Политолог Калачев предрек Евгению Пригожину «культ Цоя»

Вчера, 12:14

Челябинец почти год добивался выплаты за ранение в спецоперации РФ

Вчера, 10:34

«Евгения Пригожина убили предатели»: Кто был главным врагом лидера ЧВК «Вагнер»

Вчера, 09:44

Отложенная смерть Евгения Пригожина: «МК» рассказал, что на самом деле погубило главу «Вагнера»

Вчера, 09:24

«Al Jazeera»: На месте падения бизнес-джета в Тверской области нашли телефон Пригожина

Вчера, 08:14

Экономист Зубец порекомендовал страховать квартиры на случай атаки украинских беспилотников

23-08-2023, 08:29

Чего добиваются родственники погибшего в зоне СВО водителя

22-08-2023, 18:39

На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии

22-08-2023, 13:19

В минцифры сообщили, почему в поликлиниках Екатеринбурга «висят» компьютеры

22-08-2023, 09:24

Глава ЧВК «Вагнер» пригласил на работу «настоящих богатырей»

21-08-2023, 22:17

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит

21-08-2023, 10:49

Российские инвалиды массово жалуются на задержку выплат и компенсаций

21-08-2023, 10:29

«МК»: Рожин обосновал необходимость совещания Путина в штабе СВО в Ростове

19-08-2023, 10:54

Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk близ побережья Сочи

18-08-2023, 20:54

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

Вчера, 08:39

0

В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...

Подробнее
Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 15:59

0

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...

Подробнее
«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

Вчера, 11:19

0

Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...

Подробнее
МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

Вчера, 16:39

0

Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...

Подробнее
В Испании четыре британца заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

В Испании четыре британца заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

22-08-2023, 19:29

0

Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы...

Подробнее
Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Сегодня, 16:09

0

ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....

Подробнее

Новости партнеров