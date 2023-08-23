Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об этом сообщает издание 63.RU. Наши коллеги же об этом узнали из сообщений местных жителей, обратившихся в редакцию.

По их словам, на кладбище ЧВК «Вагнер» заехала техника и начала работать. Кресты, которые стояли на захоронениях, поснимали и сложили в одну гору. Точно так же поступили с траурными венками.

Люди принесли с собой и фотографии , которые публикует «Самара онлайн».

«Кресты и венки собрали в кучу, работает техника, могильные холмы сровняли с землей», — прокомментировали очевидцы.

Люди рассказали, что кладбище, где похоронены «вагнеровцы», хотят преобразить. Аллея с могилами «оркестрантов» будет ровной - территорию забетонируют. На месте каждой могилы должна появиться черная пирамида.

Кладбище ЧВК «Вагнер» в селе Николаевка появилось всего несколько месяцев назад, отмечает издание. На открытие стелы «музыкантам» приезжал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Два дня назад он, предположительно, погиб при падении самолета в Тверской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»