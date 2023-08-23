РИАН: Эксперты выбрали самые необычные бани в РФ

Баня — это не только источник оздоровления и расслабления человеческого тела. Она является значительной частью богатой национальной культуры и традиций каждого государства.

Российская Федерация, со множеством богатых и разнообразных культур и традиций, предлагает любителям наиболее уникальные варианты различных бань. Они создают непередаваемое наслаждение от путешествия в мир необычных парных.

Максимально суровой среди специалистов банного дела считается баня глэмпинга «Китовый берег». Заведение расположено в Мурманской области. Это то место, где мощная природная энергия сливается с комфортными условиями, созданными человеческими руками. Парясь в бочке Фурако, любители могут лицезреть вид на море, наслаждаясь грозной силой водной стихии.

Также с видом на Балтийское море расположился банный комплекс Nordic Spa в поселке Янтарный Калининградской области. Это поистине уникальное место, где сауны находятся в непосредственной близости от пляжа. Горячая купель этой бани размещена на песке прямо у воды. Данное место является идеальным для тех любителей банных процедур, которые предпочитают сочетание расслабления и красоты природы.

В «Чапаевских банях» города Екатеринбурга каждый, кто сюда приедет, прочувствует настоящую сказку. Деревянные домики, вдохновленные русскими народными сказками, позволяют погрузиться в атмосферу древних легенд. На выбор любителям бани предоставляются рыбацкие избушки, боярские палаты или царский терем. Внутри каждого из этих строений создано уникальное путешествие во времени.

Для людей, жаждущих исторического опыта, баня «Кырхлар Хаммам» в городе Дербенте, построенная в XVII веке, станет настоящим открытием. Сказочная атмосфера, цветастые ковры и традиционные угощения помогут окунуться в богатство культурного наследия. В старинном городе Муроме, баня-корабль Varuna дает возможность наслаждаться парной и при этом изучать окрестности реки Ока.

«Море пара» — это плавучая баня в бухте Рында Японского моря, где вы сможете позаниматься йогой на палубе и окунуться в море прямо после процедур. Если вы мечтаете о роскоши, баня на воде в Алтае — Altay Village Teletskoe — предложит вам яхту с сауной и купелью.

Открывая вид на «Русскую Швейцарию», вы сможете почувствовать себя на вершине роскоши. В городе Суздале гостиница с банным комплексом «Горячие ключи» заслуживает особого внимания. Это место, где режиссер Павел Лунгин снимал художественный фильм «Царь». Парные в гостинице выглядят как уютные избушки, а традиционные процедуры с дубовыми вениками и натуральным лыком оставят непередаваемые впечатления.

Вывод: Россия — страна, богатая красотой природы и многовековой культурой. Ее необычные бани отражают этот богатый национальный опыт и предлагают уникальные путешествия среди истории, традиций и природной красоты. От северных берегов Мурманска, до теплых пляжей Калининграда, каждая из этих бань обещает незабываемые впечатления и уникальные ощущения. Этой информацией сегодня поделились корреспонденты сетевого издания РИАН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»