«Фонтанка»: тело основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не поддается визуальному опознанию

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Визуальное опознание тел погибших при падении частного самолета в Тверской области России, в том числе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, невозможно. Об этом сообщает питерское издание «Фонтанка», ссылаясь на собственный источник на месте происшествия.
«Тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы», — вещает газета в своем Telegram.
Издание подчеркивает, что косвенные признаки все-таки указывают на то, что Евгений Пригожин есть среди погибших. Однако утверждать это можно будет только после того, как проведут экспертизу.
СМИ сегодня раскрыли одну из рабочих версий следствия. В соответствии с ней, в самолете, на борту которого летели Пригожин и Дмитрий Уткин могло быть заложено взрывное устройство, вероятнее всего, в отсеке шасси. Именно в этом месте и случился взрыв в ходе полета. У бизнес-джета оторвало крыло. Оно ударило в стабилизатор. Как следствие борт начал набирать высоту, а потом ушел в штопор.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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