«Фонтанка»: тело основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не поддается визуальному опознанию

Визуальное опознание тел погибших при падении частного самолета в Тверской области России, в том числе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, невозможно. Об этом сообщает питерское издание «Фонтанка» , ссылаясь на собственный источник на месте происшествия.

«Тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы», — вещает газета в своем Telegram.

Издание подчеркивает, что косвенные признаки все-таки указывают на то, что Евгений Пригожин есть среди погибших. Однако утверждать это можно будет только после того, как проведут экспертизу.

СМИ сегодня раскрыли одну из рабочих версий следствия. В соответствии с ней, в самолете, на борту которого летели Пригожин и Дмитрий Уткин могло быть заложено взрывное устройство, вероятнее всего, в отсеке шасси. Именно в этом месте и случился взрыв в ходе полета. У бизнес-джета оторвало крыло. Оно ударило в стабилизатор. Как следствие борт начал набирать высоту, а потом ушел в штопор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»