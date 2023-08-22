Из-за чего на самом деле погиб глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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О катастрофе самолета, которым мог лететь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, высказываются сегодня многие и по Сети распространяется мнение, что она не была случайной.
Эксперты начали связывать катастрофу с попыткой мятежа, которую устроил Евгений Пригожин ранее, пишет «МК». Кто-то считает это совпадением, но все же многим кажется, что связь между мятежом и авиакатастрофой существует, а произошедшее – это «отложенная месть».
Ранее в британской разведке говорили о том, что Евгений Пригожин спровоцировал раскол в военном руководстве РФ. И когда убрали его людей с фронта, оставив лишь лояльных Кремлю, этот раскол исчез. Эксперты уже называют виновниками гибели Пригожина определенных людей, которые стали лишь агентами судьбы, и имена этих людей вряд ли когда-то будут названы.
И сейчас во многих западных СМИ пишут о том, что Евгений Пригожин погиб в загадочной авиакатастрофе, которая произошла ровно через 2 месяца после того, как он начал свой мятеж и его бойцы колоннами пошли на Москву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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