Из-за чего на самом деле погиб глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

О катастрофе самолета, которым мог лететь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, высказываются сегодня многие и по Сети распространяется мнение, что она не была случайной.

Эксперты начали связывать катастрофу с попыткой мятежа, которую устроил Евгений Пригожин ранее, пишет «МК». Кто-то считает это совпадением, но все же многим кажется, что связь между мятежом и авиакатастрофой существует, а произошедшее – это «отложенная месть».

Ранее в британской разведке говорили о том, что Евгений Пригожин спровоцировал раскол в военном руководстве РФ. И когда убрали его людей с фронта, оставив лишь лояльных Кремлю, этот раскол исчез. Эксперты уже называют виновниками гибели Пригожина определенных людей, которые стали лишь агентами судьбы, и имена этих людей вряд ли когда-то будут названы.

И сейчас во многих западных СМИ пишут о том, что Евгений Пригожин погиб в загадочной авиакатастрофе, которая произошла ровно через 2 месяца после того, как он начал свой мятеж и его бойцы колоннами пошли на Москву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»