Shot: взрывное устройство на самолете Пригожина могло быть заложено в отсек шасси

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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Взрывное устройство на самолете, принадлежащем основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину могло быть заложено в отсек шасси. Об этой версии, одной из нескольких, которую рассматривает следствие, сообщил сегодня Telegram-канал Shot. Журналисты при этом ссылаются на собственный осведомленный источник.
Имеется предварительная информация, что именно в районе шасси и случился взрыв, когда самолет был в небе. Вследствие этого у него оторвало крыло. Оно ударилось о стабилизатор. В результате этого воздушное судно начало резко набирать, а потом ушло в штопор.
Shot указывает, что от взрывной разгерметизации все люди, находившиеся на борту бизнес-джета, практически мгновенно потеряли сознание. Это объясняет то, почему пилоты не смогли доложить о случившемся.
«В любом случае, без крыла и стабилизатора, спасти судно не представлялось возможным», — подчеркивает Shot.
Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть могла оказаться так далеко от фюзеляжа — ее обнаружили сегодня утром в пяти километрах.
Евгений Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин, по предварительной информации, летели на борту самолета и значатся в списке погибших, обнародованных Росавиацией. Всего жертв десять — выживших нет.
Пригожин и Уткин погибли ровно через два месяца после попытки военного мятежа в России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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