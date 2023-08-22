Shot: взрывное устройство на самолете Пригожина могло быть заложено в отсек шасси

Взрывное устройство на самолете, принадлежащем основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину могло быть заложено в отсек шасси. Об этой версии, одной из нескольких, которую рассматривает следствие, сообщил сегодня Telegram-канал Shot. Журналисты при этом ссылаются на собственный осведомленный источник.

Имеется предварительная информация, что именно в районе шасси и случился взрыв, когда самолет был в небе. Вследствие этого у него оторвало крыло. Оно ударилось о стабилизатор. В результате этого воздушное судно начало резко набирать, а потом ушло в штопор.

Shot указывает, что от взрывной разгерметизации все люди, находившиеся на борту бизнес-джета, практически мгновенно потеряли сознание. Это объясняет то, почему пилоты не смогли доложить о случившемся.

«В любом случае, без крыла и стабилизатора, спасти судно не представлялось возможным», — подчеркивает Shot.

Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть могла оказаться так далеко от фюзеляжа — ее обнаружили сегодня утром в пяти километрах.

Евгений Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин, по предварительной информации, летели на борту самолета и значатся в списке погибших, обнародованных Росавиацией. Всего жертв десять — выживших нет.

Пригожин и Уткин погибли ровно через два месяца после попытки военного мятежа в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»